İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 24 bin lira para ve uyuşturucu maddeler çıktı. Gözaltına alınan torbacı, adliyeye sevk edildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.O. adlı bir kişinin Sarnıç Mahallesi'ndeki dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla iş yerinde yapılan aramada, esrar ve yeşil reçeteli ilacın yanı sıra kuru sıkı tabanca, 2 adet suçta kullanılan telefon ve 24 bin lira nakit para ele geçirildi. M.O.'nun Torbalı ilçesindeki evinde de bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.O., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR