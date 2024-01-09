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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Cezaevi Firarisi Yakalandı

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İzmir'de Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Operasyonda 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

İzmir'de Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı yaptığı çalışmalarda bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla Konak ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilirken adreste yapılan aramada, 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Cezaevi firarisi çıktı

Öte yandan yapılan çalışmada gözaltına alınan İ.G.'nin 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güven Timleri İzmir Güvenlik Ceza Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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