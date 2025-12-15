Haberler

İzmir'de tek operasyonda 3 milyon uyuşturucu hap ele geçti: 46 tutuklama

İzmir'de yapılan narkotik operasyonlarında 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şehir genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 46 şüpheli tutuklandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar bulundu.

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve aramalarda; 50 kilo 592 gram esrar-skunk, 6 kilo 194 gram kokain, bin 105 kök kenevir bitkisi ile toplam 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu miktarın 3 milyon 46 bin adedinin, Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı ve tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik ecza miktarı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra 9 hassas terazi, 9 tüfek, 4 tabanca ve 366 fişek bulundu. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

