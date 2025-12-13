İzmir'de zehir tacirlerine operasyon: 894 hap ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 894 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Evden satış yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün Emrez Mahallesi'nde S.Y. ve T.Y. isimli şahısların ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve bu adresten satış yaptıkları bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada 894 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan S.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. - İZMİR