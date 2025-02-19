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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 65 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 65 Bin Hap Ele Geçirildi
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İzmir'in Buca ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç içerisinden kaçan 3 şüpheli ise kovalamaca sonucu yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinden kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobil içerisinden uyuşturucu nitelikli 65 bin hap ele geçirildi. O anlar ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat günü Seyhan Mahallesi'nde bir sokak üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Aracın önünün polis aracı tarafından kesilerek otomobilin durdurulduğu an ise araç içerisinde bulunan A.G. (25), R.B. (20) ve S.P. (36) adlı 3 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, durdurulan araçta yapılan aramada bagaj içerisinde ve arka koltukta, uyuşturucu nitelikli 65 bin sentetik hap ele geçirildi.

Aracın durdurulması ve içerisinde yapılan aramada hapların ele geçirilme anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi. 3 şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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