İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 264 Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli yakalandı ve 5 bin 264 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekiplerinin bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Adreste 5 bin 264 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.G. (33) isimli şüphelinin çiftlik evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 5 bin 264 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan E.G., cezaevine gönderildi. - İZMİR

