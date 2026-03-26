İzmir'de 5 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 984 sentetik ecza ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve imalatını önlemeye yönelik gerçekleştirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 984 uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Göksu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda C.A., H.A. ve F.Ç. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 984 adet sentetik ecza maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

Bu görüntüyü affetmediler!

Özgür Özel'den dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi

Özgür Özel'den milyonları sevinçten havaya uçuracak öneri
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

Bu görüntüyü affetmediler!

Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Yıllarca istismara uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu