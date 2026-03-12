Haberler

İzmir'de narkotik polisi 356 bin uyuşturucu hap yakaladı

İzmir'in Buca ilçesinde polis, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı bir adrese düzenlediği operasyonda 356 bin adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde polisin bir adrese gerçekleştirdiği operasyonda 356 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca ilçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve bu maddelerin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda, 356 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Z., M.A.G. ve O.A. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

