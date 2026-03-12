İzmir'de narkotik polisi 356 bin uyuşturucu hap yakaladı

İzmir'in Buca ilçesinde polisin bir adrese gerçekleştirdiği operasyonda 356 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca ilçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve bu maddelerin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda, 356 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Z., M.A.G. ve O.A. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı