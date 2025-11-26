Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi ile uyuşturucu satın alan bir kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız av tüfekleri ve yüksek miktarda nakit para bulunuyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli ile uyuşturucu satın alan 1 kişi yakalandı. Adreste yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Sarnıç ormanlık alanda durumundan şüphelendikleri H.S. adlı bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S.'nin, uyuşturucu maddeyi Suç Önleme Büro Amirliği'nce takibi yapılan A.I. isimli şahıstan aldığını belirtmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Ormanlık alanda hayvan damına baskın

A.I.'nın ormanlık alanda hayvan damı olarak kullandığı adrese yapılan baskında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.I. ve O.B. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan detaylı aramada, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 gram esrar maddesi 3,5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu nitelikli hap, 23 adet dolu av tüfeği kartuşu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 72 bin 90 TL ve 210 Euro nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan A.I. ve O.B. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu satın alan H.S. hakkında ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.