Polis zulayı patlattı, kapıcı dairesi 'zehir deposu' çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, kapıcı dairesine gizlenmiş 29 binden fazla sentetik uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

  • İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanın kapıcı dairesinde 29.259 sentetik uyuşturucu hap ve 38 gram esrar ele geçirildi.
  • Operasyonda gözaltına alınan 35 yaşındaki şüphelinin uyuşturucu ticareti, ateşli silahlar ve hırsızlık gibi çok sayıda suç kaydı bulunuyor.
  • Şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin şüphe üzerine takibe aldığı bir apartmana düzenlenen operasyonda, kapıcı dairesine gizlenmiş 29 binden fazla sentetik uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAPICI DAİRESİ DEPO OLARAK KULLANILDI

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında zehir tacirliği yaptığı belirlenen bir şüphelinin izine ulaştı. Polis ekipleri, B.Z. isimli şahsın iki ayrı adresi uyuşturucu trafiği için kullandığını, özellikle bir apartmanın kapıcı dairesini ise 'zula' olarak tabir edilen depo olarak kullandığını tespit etti.

ZULA PATLADI

Nöbetçi savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan detaylı aramalarda, kapıcı dairesinde 3 büyük koli içerisine gizlenmiş toplam 29 bin 259 adet sentetik uyuşturucu hap ile 2 kavanoz içerisinde 38 gram esrar maddesi ele geçirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan 35 yaşındaki B.Z.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde şüphelinin 'uyuşturucu madde ticareti (TCK 188), görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı kanuna muhalefet (ateşli silahlar), kasten yaralama ve otodan hırsızlık' gibi pek çok suçtan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen zehir taciri B.Z., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title