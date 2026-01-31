Haberler

İzmir'de 2 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 2 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi
Gaziemir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A.K.'nin evinde 2 bin 226 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 2 bin 226 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Dokuz Eylül Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli M.A.K.'nin ikametine ve müştemilatına operasyon düzenledi. Adreste yapılan detaylı aramalarda toplam 2 bin 226 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli M.A.K., emniyetteki işlemlerin ardından adli birimlere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
