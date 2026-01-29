Haberler

İzmir'de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 460 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, 17 bin 460 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Doğanay Mahallesi'ndeki bir adresi takibe aldı. Dün sabah saat 10.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, 17 bin 460 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.A.G. (46) isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından adli makamlara teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
