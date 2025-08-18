İzmir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 114 Kilo Esrar ve 60 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda 1,5 ayda 114 kilo esrar, 60 bini aşkın sentetik hap ve binlerce kök kenevir ele geçirildi. 87 kişi hakkında işlem yapıldı, 38’i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın 1,5 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 114 kilo esrar, 60 bini aşkın sentetik hap ve binlerce kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda 87 şüpheliye işlem yapılırken, 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda geniş kapsamlı operasyonlar düzenledi. 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 114,5 kilogram kubar esrar, 60 bin 81 adet sentetik ecza hap, 6 bin 359 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin ve 92 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 87 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. - İZMİR

