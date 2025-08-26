İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 128 Kilo Bonzai ve 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 128 Kilo Bonzai ve 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de narkotik polisleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 kilo bonzai ve 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İzmir'de narkotik polisleri tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yaklaşık 128 kilo bonzai ve 1 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon kapsamında, sevkiyatı gerçekleştirecek şüpheliyi belirledi. Bornova ilçesinde durdurulan R.Ö. adlı şüphelinin yanında bulundurduğu çantaya, narkotik köpeği 'Aşil' tepki verdi. Bunun üzerine çantada yapılan aramada, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak ilçesinde bir adreste de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 128 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler E.T. ve S.Ç. de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan, narkotik polisleri tarafından il genelinde son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 kilo 723 gram esrar-skank, 2 kilo 660 gram metamfetamin, 2 kilo 517 gram kokain, 122 bin 112 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi. Operasyonlarda 225 şüpheliye işlem yapılırken, 130 şüpheli de tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz

Tarihi ilçeden tarihi mesaj: Kılıç kınından çıkarsa...
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam

Memur ve emeklinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Başsavcılıktan Mücahit Birinci talimatı! Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak

Başsavcılıktan Emniyete Mücahit Birinci talimatı
Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı

Kavga büyüyor! Trump gözünün yaşına bakmadan görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.