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İzmir'de üniversite öğrencisi köprüden atladı

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İzmir'de üniversite öğrencisi A.K., ekiplerin ikna çabalarına rağmen intihar girişiminde bulunarak 10 metre yükseklikteki köprüden atladı. Vücudunda kırıklar meydana gelen öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir kişi, 10 metre yükseklikte köprüden aşağı atladı. Vücudunda kırıklar meydana gelen öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İKNA OLMADI

Olay, saat 09.30 sıralarında Bornova metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.K. (27), köprü üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin ikna etme çabalarına rağmen bariyerlere tutunan A.K., kendini atacağını söyledi.

İzmir'de Üniversite Öğrencisi Köprüden Atladı

BİR ANDA ATLADI

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan A.K., bir anda 10 metre yükseklikteki köprüden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.K.'nin yanına giden sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar meydana gelen yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Köprüden kendini boşluğa bırakan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başladı.

İzmir'de üniversite öğrencisi köprüden atladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemre can:

akp bitirdin türk milletini vallahi fakirleştirdin bizim vergilerimizle 13 yıldır suriyeli arapları besledin

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
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