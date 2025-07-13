İzmir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Menderes ilçesinde otomobilin refüjü aşarak tırla kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Menderes ilçesi Kısıkköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Akboğa (39) idaresindeki 34 EJD 678 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada Gaziemir yönüne seyir halinde olan Fesih U. (36) yönetimindeki 35 DA 5312 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü İhsan Akboğa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akboğa'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan tırın sürücüsü Fesih U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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