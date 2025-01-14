İzmir'de Trafik Çekicisinde Seyahat Eden Çocuk Videoya Yakalandı, Sürücü Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir trafik çekicisinin kasasında seyahat eden çocuğun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine emniyet güçleri sürücüyü yakaladı. Polis merkezine götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, dün Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. Bir trafik çekicisinin kasasında seyahat eden çocuk, aracın arkasında seyreden bir araç içindekiler tarafından kayda alındı. Videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, çekicinin plakasından yola çıkarak sürücünün E.A. olduğunu tespit etti.

E.A.'ya "Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek" maddesinden 8 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR