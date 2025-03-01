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İzmir'de Ters Yönlü Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı
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İzmir'in Konak ilçesinde ters yönde ilerleyen bir otomobil, karşıdan gelen araçla tehlikeli bir karşılaşma yaşadı. O anlar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde ters yönde seyreden bir otomobil, karşıdan gelen araçla karşılaştı. Tehlike saçan otomobil sürücüsü ters yönde ilerlemekte ısrar ederken o anlar araç kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 14.20 sıralarında Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Mithatpaşa Caddesi'ne katılımda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan araç, bir anda ters yönden gelen otomobille karşı karşıya geldi. 43 AFP 283 plakalı olduğu görülen otomobil, yoldaki araçla seyir halinde olmasına rağmen manevra yaparak ters yönde ilerlemeye devam etti.

Ters yönde ilerlemekte ısrar edip trafiği tehlikeye atan otomobil, araç kamerası tarafından da kayda alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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