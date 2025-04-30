İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 60 Şüpheliye Operasyon

İzmir'de terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 60 şüpheliye yönelik operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta başlayan protesto eylemlerinde güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı ve sopalı saldırıda bulunduğu ve grupları provoke ettiği tespit edilen, sosyal medya platformları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince adreslere yapılan baskınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken firari 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR