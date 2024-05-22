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İzmir'de Tartışma Sonucu Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

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İzmir'in Tire ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta karşılaşan G.Ç. ile Mehmet Kenar tartışmaya başladı. Aralarındaki husumetten dolayı yaşanan kavgada G.Ç. isimli şüpheli, Mehmet Kenar'ı sokak ortasında bıçakla ağır yaraladı. Kenar, olay yerinde hayatını kaybederken, G.Ç. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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