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İzmir'de işçi servisi şarampole devrildi: 22 yaralı

İzmir'de işçi servisi şarampole devrildi: 22 yaralı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün fren arızası nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi hafif yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bayındır ile Alankıyı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soma'dan Bayındır'a tarım işçilerini getiren minibüs, iddiaya göre fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bayındır ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kazada can kaybı yaşanmazken, yaralanan 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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