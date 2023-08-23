İzmir'de şüpheli ölüm: Darp izleri bulunan erkek cesedi bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın vücudunda darp izleri olduğu belirlenirken, şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7057/1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Ali Arat olduğu tespit edildi. Öte yandan Arat'ın sürekli kavga çıkan bir şahıs olduğu ileri sürülürken, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kişinin şüpheli ölümü üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - İZMİR