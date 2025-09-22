Haberler

İzmir'de Şüpheli İki Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı

İzmir'de Şüpheli İki Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri, şüpheli olarak durdurdukları iki kişinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğunu tespit etti. C.G. ve E.D., toplamda 40 yılı aşkın hapis cezasıyla aranmaktaydılar.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 20 Eylül 2025 günü durumundan şüphelendikleri C.G. (19) isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada C.G.'nin, birden fazla kişi tarafından gece vakti 'yağma', 'kamu malına zarar verme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 7 ayrı dosyadan toplam 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ekipler aynı gün E.D. (38) isimli şahsı da şüphe üzerine durdurdu. Yapılan sorgulamada, E.D.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 5 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan her 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

