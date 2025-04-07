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İzmir'de Suç Örgütüne Şafak Operasyonu: 12 Gözaltı

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İzmir'de düzenlenen operasyonda, suç örgütü lideri de dahil olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, silahlar, uyuşturucu haplar ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

İzmir'de suç örgütüne şafak operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR - İzmir'de faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen şafak operasyonunda, suç örgütü lideri dahil 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, liderliğini Umut G.'nin yaptığı suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı tespit edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek veya üye olmak, silahlı tehdit, nitelikli yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM suçlarını işledikleri yönünde tespitler bulunan örgüte, bu sabah saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 23 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 şarjör, 116 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

Hepsi yakalandı

Adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü lideri Umut G. dahil, hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de Suç Örgütüne Şafak Operasyonu: 12 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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