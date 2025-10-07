Necati Arabacı hakkında gözaltı süresi uzatıldı

Haberler

İzmir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Coşkun Necati Arabacı'nın gözaltı süresi 1 gün uzatıldı. İddiaya göre Arabacı, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak birçok yasa dışı faaliyette bulundu.

İzmir'de suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Coşkun Necati Arabacı hakkındaki gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzun süredir yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı, 5 Ekim sabahı Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Köln'ün babası' olarak tanınan 53 yaşındaki Arabacı'nın, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Arabacı, sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "05.10.2025 tarihinde İzmir ili Gaziemir ilçesi Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli Coşkun Necati Arabacı hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Nitelikli Yağma' suçlamalarından dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 1 gün süre ile gözaltı uzatma kararı verilmiştir" denildi.
Arabacı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
