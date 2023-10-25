İzmir'de denizde sol ayak bileğine iki su bidonu bağlı bulunan cesedin 26 yaşındaki gence ait olduğu belirlendi. Gencin su bidonlarını ayağına bağlayıp denize atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

İzmir'de Su Bidonlarıyla İntihar Eden Gencin Cesedi Bulundu

Denizden çıkan bidonlu cesedin sırrı çözüldü

İzmir'de denizde bidonla intihar

İZMİR - İzmir Körfezi'nde sol ayak bileğine 2 su bidonu bağlı bulunan cesedin Yakup Balcı'yaait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın, yanına aldığı bidonlar ile evden çıkıp intihar ettiği tespit edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahil'de meydana geldi. Denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ayak bileğine 10 litrelik 2 su bidonu bağlı erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Evden aldığı bidonlar ile sahile gidip intihar etmiş

Öte yandan, yapılan incelemelerde, cansız bedenin Yakup Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.