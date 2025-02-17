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İzmir'de Silahlı Yaralama Olayının Şüphelisi Yakalandı

İzmir'de Silahlı Yaralama Olayının Şüphelisi Yakalandı
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İzmir Menemen'de gerçekleşen silahla yaralama olayının şüphelisi A.G., polis tarafından yapılan operasyonda suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklandı.

İzmir'de silahla yaralama olayına karışan şüpheli şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat Pazar günü Menemen ilçesinde İsmet İnönü Mahallesi'nde silahla yaralama olayı meydana geldi. Olayın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada silahlı saldırının şüphelisi A.G. isimli şahıs suç aletiyle birlikte yapılan başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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