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İzmir'de Silahlı ve Bıçaklı Yaralama Olayında 5 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Silahlı ve Bıçaklı Yaralama Olayında 5 Kişi Tutuklandı
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İzmir'de meydana gelen silahla ve bıçakla yaralama olayı sonrası düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Operasyonlar İzmir ve Muğla'da gerçekleştirildi.

İzmir'de yaşanan silahla ve bıçakla yaralama olayına ilişkin İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta Alsancak'ta meydana gelen silahla ve bıçakla yaralama olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin F.T. (38), R.T. (28), Y.T. (23), H.K. (23) ve D.B. (23) oldukları tespit edildi. İzmir'in Bayraklı ve Urla ilçeleri ile Muğla'nın Menteşe ilçelerinde 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüpheli R.T.'nin adresinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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