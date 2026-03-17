İzmir'de araç ve iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2 tutuklama

İzmir'de bir araç ve iş yerine düzenlenen silahlı saldırının failleri polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırı olayının aydınlatılması amacıyla Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğünün destek verdiği çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla F.K. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin detaylı kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemede, şüphelilerden E.A.'nın uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan arandığı anlaşıldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan F.K. ve E.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

