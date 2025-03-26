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İzmir'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Gözaltında, 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Gözaltında, 2 Kişi Tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişinin sokak ortasında silahlı saldırıya uğramasının ardından yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Tutuklamalara iki kişi dahil edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaklaşık 10 gün önce Serdar Koyuncu (28) isimli şahsı sokak ortasında yaralayan 2 şüpheli ve olayla bağlantılı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 15 Mart günü Atatürk Mahallesi 1594 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Koyuncu (28) isimli şahıs, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Koyuncu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler saldırganların bulunması için araştırma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahısların F.A. (27) ve A.A. (23) olduğu belirlendi. Olayın faillerinin ve kullandıkları araçların yakalanmasına yönelik ilçe genelinde genel asayiş ve yol uygulaması sonucunda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.B. (36), K.B. (31), M.K. (28) ve R.B. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Alınan ifadeler doğrultusunda olayın diğer şüphelisi F.A.'nın saklandığı yer belirlendi. Adrese yapılan operasyonda F.A olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak Torbalı Adliyesine sevk edilen A.A., M.B., M.K., R.B. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.B. ve F.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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