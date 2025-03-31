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İzmir'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanı önünde gerçekleşen silahlı kavgada amca ve yeğeni ile yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanı önünde gerçekleşen silahlı kavgada, tabancayla vurulan amca ve yeğen ile yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Altıntaş Mahallesindeki bir müzikhol önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35), eğlenmek için bir müzikhole girdi. Burada amca-yeğen, iki işiyle tartıştıktan sonra mekanın dışına çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönerken, Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vurularak yaralandı.

3'ü de hayatını kaybetti

Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen H.B. ve S.S. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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