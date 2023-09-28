İzmir'de silahlı çatışmada 1 ölü, 5 yaralı: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan 2 şüphelinin tedavisinin sürdüğü, taburcu edilince adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Olay, 25 Eylül günü saat 12.30 sıralarında Bayraklı Adliyesi karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup arasında 16 Kasım 2020'de Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın arasında kalan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) yaşamını yitirdi. Husumetli gruplar, bu olaya ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için İzmir Adliyesi'ne geldi. Duruşma görülürken, salona girmeyen taraflardan bazıları bir restoranda karşı karşıya geldi, silahlı çatışma çıktı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği Umut Ertek'in (20) yaşamını yitirdiği belirlendi. C.B. (24), S.Ç. (35), E.B.İ. (20) ve S.A.M. (23) ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan bir kişiye olay yerinde müdahale edildi. Yaralılardan 2'si taburcu edilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si 18 yaşından küçük 20 kişiyi gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan 4 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, bugün sabah adliyeye sevk edildi. Yaralı 2 şüphelinin ise tedavileri tamamlanınca adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. (DHA)