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Irak'ta şehit düşen askerin ailesine şehadet haberi verildi

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen 6 askerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, İzmir'de yaşayan ailesine verildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda şehit düşen askerlerin isimleri ve görev yerleri belirtilirken, şehit Ramazan Günay'ın ailesine sağlık görevlileri eşliğinde acı haber ulaştırıldı. Cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen 6 askerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, İzmir'de yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde yaşanan saldırı ve sonrasında sağlanan çatışmada 6 askerin şehit olduğu açıklandı. Hain saldırıda şehit düşen, Afyonkarahisar-Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehit Ramazan Günay'ın şehadet haberinin annesi Firdes Günay ve babası Ahmet Günay'a verilme anında, adreste sağlık görevlileri de bulundu.

Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken, şehidin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Piyade İzmir Irak Terör 3.Sayfa Haberler

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