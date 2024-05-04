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İzmir'de Sahte İlan Dolandırıcılığı Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 7 şüpheliyi tutukladı.

İzmir'de çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırma olayıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 11 şüpheliye yönelik 'ÇEKİRGE-2 Operasyonu' düzenlemişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

7 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararının uygulandığı, 7 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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