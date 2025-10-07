Haberler

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Meteoroloji yağışın gün boyunca devam edebileceğini bildirdi.

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini artıran yağış, kent merkezinde trafiği olumsuz etkiledi. Caddelerde ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri, zaman zaman su birikintilerinin içerisinden geçmek zorunda kaldı. Buca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda çukurlar oluşurken, vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Turistik Kemeraltı Çarşısı'nda da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olabileceği uyarısında bulundu. - İZMİR

