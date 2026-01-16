Buca'da silah operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silah bulunduran şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında U.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ile 1 adet pompalı tüfek ve 24 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli U.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. - İZMİR