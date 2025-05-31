İzmir'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 3 Ölü, 3 Tutuklama

İzmir'de bir araca yönelik saldırıda 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araca yönelik gerçekleştirilen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı pompalı tüfekli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Mayıs günü saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtaki Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirlerken şüpheli kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş etme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazesi, dün teslim alındı. Yaşamını yitirenler, dün Torbalı'da toprağa verildi. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.