Haberler

İzmir'de bir haftada 69 aranan şahıs yakalandı

İzmir'de bir haftada 69 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi, 69 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından 27 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan denetim ve uygulamaların bilançosu açıklandı. Yapılan çalışmalarda; 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 583 gram narkotik madde ve 4 bin 950 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimlerde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 şüpheli ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 131 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Öte yandan, ekiplerce yapılan GBT sorgulamaları ve kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 69 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı