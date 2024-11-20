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İzmir'de Polislere Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

İzmir'de Polislere Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de polislere silahlı saldırı: 2'si ağır 3 polis yaralı

Kavga ihbarına giden polis ekiplerine bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 3 polis yaralandı

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER GÜNEY - 3.Sayfa
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