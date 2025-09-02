İzmir'de Polis Memuru Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çeşme'de görevli polis memuru Ahmet Busanç, eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak çıktığı yolda, Güzelbahçe ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'da görevli Polis Memuru Ahmet Busanç, Güzelbahçe ilçesinde özel aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçatı'da devriyede görevli Polis Memuru Ahmet Busanç, bir ay önce beyin kanaması geçiren eşinin rahatsızlandığını ifade ederek komiserinden izin istedi. Kendi aracının olduğunu ve aracıyla gideceğini söylemesi üzerine görev yerinden ayrıldı. Busanç, Güzelbahçe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
