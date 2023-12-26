İzmir'de Pazarda Satılan Kestaneler Çin Kestanesi Çıktı

İzmir'de Çin kestanesi operasyonu: Satarken yakalandı

Zabıta, "Bu kestanenin zehirleme riski var" diyerek uyardı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, pazarda denetim yaparken satılan kestanelerden şüphelenen zabıta ekipleri, kestanelerin Çin kestanesi olduğunu belirledi. 200 kilo kestaneye imha edilmek üzere el konulurken, Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, "Bu kestanenin zehirleme riski var" diyerek uyardı.

Tire Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Tire Salı Pazarında denetim yaparken, bir kamyonet kasasında kestane satıldığını fark etti. Seyyar satıcının yanına giden ekipler, kestanelerin normalden daha büyük olduğunu, çuvallarında da Çin etiketi olduğunu belirledi. Bunun üzerine hemen satışı durduran zabıta ekipleri, son günlerde gündeme gelen 200 kilogramlık Çin kestanesine imha edilmek üzere el koydu. Seyyar satıcı İzzettin A.'ya, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.

"Bu kestanenin zehirleme riski var"

Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, Tire ilçesinin kestane açısından zengin olduğunu ve Çin kestanelerine karşı dikkat edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Çin kestanelerinin zehirleyebileceğini ifade eden Bolpaça, "İlçemiz, kestane bakımından zaten zengin bir bölge. Pazarımıza dışarıdan gelip Çin kestanesi satmaya çalışıyorlar. Tire Belediyesi olarak salı pazarında denetimlerimiz sürüyor. Yaptığımız denetimde 200 kilogram Çin kestanesine imha etmek üzere el koyduk. Bu kestanenin zehirleme riski var. Vatandaşlarımızdan ricamız; kestane alırken bilindik yerlerden almaları, şüphelendikleri durumlarda 153 alo zabıtayı arayarak ihbarda bulunmalarıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı noktasında denetimlerimiz devam edecek" dedi.

İlçede kaç kişinin kestaneyi satın aldığı bilinmezken, bir vatandaş ise kestanenin Çin kestanesi olduğunu son anda fark edince seyyar satıcıya geri iade etti. Seyyar satıcı İzzettin A. da, kestanelerin Çin kestanesi olmasından haberinin olmadığını iddia etti.