Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de otoyolda 314 kilometre hız yapan sürücüye 25.000 TL trafik cezası kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de otoyolda 314 kilometre hız yapan sürücüye 25.000 TL trafik cezası kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de otoyolda hız kadranı 314 kilometreyi gösteren anları TikTok'ta paylaşan sürücüye 25.000 TL trafik idari para cezası kesildi. Emniyet ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan paylaşım üzerine harekete geçti.

İzmir'de otoyolda kullandığı otomobilin kadranının 314 kilometre hızı gösterdiği anları kaydeden sürücü, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uyguladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda seyir halindeyken otomobilinin hız kadranının 314 kilometreye ulaştığı anları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin bu videoları TikTok platformunda yayınladığını tespit etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatan güvenlik güçleri, paylaşımı yapan kişinin M.Ş.S. (31) olduğunu belirledi.

Trafik kural ihlallerini özendiren ve alenen yayan sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uygulandı. Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucunda M.Ş.S.'ye 25.000 TL trafik idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Piyasalar allak bullak, 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Velinin okula getirdiği yaprak sarması 12 öğrenciyi hastanelik etti

Tavuk değil! Velinin okula getirdiği yemek öğrencileri hastanelik etti
Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldı

Cevdet Yılmaz'dan hakkındaki dezenformasyona sert tepki
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Murat Kapki şikayet etmişti! Savcı, Mücahit Birinci'nin cezalandırılmasını istedi

Mücahit Birinci'ye şok! Savcının bu talebini beklemiyordu
Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek