İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Aydın yönüne seyreden 35 FS 692 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Burcu Tek'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, çarpmanın şiddetiyle savrulan Tek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma bölgesinde gerçekleşen kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Burcu Tek'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı