İzmir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Güncelleme:
İzmir'in Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, gece ve sabah saatlerinde karadan ve havadan müdahaleler yapıldı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterildi.

İzmir'in Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de havadan müdahale başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.19'da Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra, saat 23.29'da yapıldı. Gece boyunca 44 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozerle yangına müdahale edilirken, günün ağarmasıyla birlikte çalışmalara 3 uçak ve 5 helikopter de katıldı.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
