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İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunun Örnekköy Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bulunun Örnekköy Mahallesi'nin üst tarafında bulunan mezarlığa yakın bir yerde orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2 helikopter, 8 arazöz ile yangına müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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