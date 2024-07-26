İzmir'de Orman Yangını: Bir Site Tahliye Edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yaklaştığı bir site ise tahliye edildi.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca TOMA'lar ve çevre il ve ilçelerden takviye olarak gönderilen araçlar da bölgede yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

1 site tahliye edildi

Öte yandan rüzgarın da etkisiyle yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle bir sitenin tahliye edildiği öğrenildi. Çandarlı-Denizköy karayolu da güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı. - İZMİR