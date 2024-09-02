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İzmir'de omuz atma kavgası cinayetle sonuçlandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde omuz atma yüzünden meydana geldiği ileri sürülen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda bir genç hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde omuz atma yüzünden meydana geldiği ileri sürülen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 31 Ağustos akşamı ilçede bulunan Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile birlikte parkta bulunan Furkan Can Soyata (19) arasında 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanındaki bıçakla Soyata'yı yaraladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken durumu kritik olan Furkan Can Soyata, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen olay parktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde S.K.'nin bankta oturan 3 kişinin yanına geldiği, daha sonra aralarındaki tartışmanın kavgaya döndüğü ve Soyata'nın S.K. tarafından bıçaklandıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

S.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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