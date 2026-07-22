Çukurdan kaçmak için yavaşlayan motosikletliyi böyle darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yoldaki çukur nedeniyle yavaşlayan motosikletli, arkasından gelen otomobil sürücüsü tarafından tekme tokat darp edildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, darp edilen genç, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olay, Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir markette çalışan ve motosikletiyle damacana su servisi yapan 25 yaşındaki Muammer Akduman, yoldaki çukurdan kaçmak için manevra yaptığı sırada arkasında seyreden otomobil sürücüsü ile gerginlik yaşadı. Takip mesafesini korumadığı öne sürülen otomobil sürücüsü, aracından inerek motosiklet sürücüsü Akduman'a acımasızca saldırdı.

Çocuğu da otomobildeydi

Kuryenin darp edildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; sürücünün aracından inerek motosiklet üzerindeki gence doğrudan saldırması, kuryenin 100 kiloluk su yüküyle devrilen motosikletin altında kalması ve çevredeki esnafın araya girerek kavgayı ayırmaya çalışması yer aldı. Öte yandan, kuryeyi darbeden şahsın aracında 10 yaşlarında bir çocuğunun bulunması da dikkat çekti. Darp edilen Akduman, kamera kayıtları ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Konuşacağımızı zannettim, doğrudan saldırdı"

Olayın şokunu üzerinden atamayan motosiklet sürücüsü Muammer Akduman, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Motosikletinde her biri 20 kilogram olan toplam 5 dolu damacana bulunduğunu belirten Akduman, "Yoldaki çukurdan kaçmak için yavaşlayıp yana doğru manevra yaptım. O sırada sağımdan bir araç beni geçmeye çalışıyormuş. Tekrar şeridime geçtiğimde arkamdan korna çaldı. Durumu ifade etmeye çalıştım ancak beni hiç dinlemeden doğrudan araçtan inip darbetti" dedi. Araçtan inen sürücünün konuşacağını zannettiği için başta hiçbir refleks göstermediğini ifade eden Akduman, şunları söyledi:

"Doğrudan saldırınca sonrasında kendimi korumak amaçlı, nefsi müdafaa olarak tepki gösterdim. Çevredeki esnaf sağ olsunlar yardıma gelip beni kaldırdılar ve olayı yatıştırmaya çalıştılar. Beni darbeden kişi olaydan sonra aracına bindi. Kaçmadan hemen önce de 'Sizin gibi motorcuları öldürmek lazım' diyerek beni tehdit etti. Üstelik yanında 9-10 yaşlarında bir çocuğu vardı."

"Yüküm 100 kilo, ben 60 kiloyum"

Üzerine devrilen ağır yükle ezilme tehlikesi atlattığını vurgulayan Akduman, trafikteki hoşgörüsüzlüğe ve kuryelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Motosikletimde her biri 20 kilo olan 5 dolu damacana, yani toplamda 100 kilo yük vardı. Benim ağırlığım da 60 kilo. Olay esnasında motor doğrudan bacağımın üzerine düştü. Gerekli yerlere şikayetimi bildirdim. İnsanların biraz empati yapması, karşısındakini önce bir dinlemesi gerekiyor. Hiç dinlemeden maganda gibi araçtan inip darp etmek çok yanlış. Özellikle motorcu olduğumuz için bu tarz sözlü tacizlere çok sık maruz kalıyoruz, zaman zaman böyle fiziksel şiddet de oluyor. Sonuna kadar hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı