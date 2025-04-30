İzmir'de Motosikletle Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs, yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, 28 Nisan günü motosiklet başında şüpheli tavırlar sergileyen 2 şahsı fark etti. Polislerin yaklaştığını görünce kaçmaya başlayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Y.C. (38) ve B.Z.Ö. (17) olduğu belirlenen şahısların motosikletinde yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde kilitli poşete konulmuş vaziyette toplamda 284,73 gram taş kokain, 103,19 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR