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İzmir'de Motosikletle Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Motosikletle Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 38 ve 17 yaşındaki iki şahıs yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu, kokain ve metamfetamin ile bir hassas terazi bulundu. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs, yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, 28 Nisan günü motosiklet başında şüpheli tavırlar sergileyen 2 şahsı fark etti. Polislerin yaklaştığını görünce kaçmaya başlayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Y.C. (38) ve B.Z.Ö. (17) olduğu belirlenen şahısların motosikletinde yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde kilitli poşete konulmuş vaziyette toplamda 284,73 gram taş kokain, 103,19 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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