İzmir Bayındır'da motosiklet kazası: 1 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Hastane Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan G.S. isimli kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı